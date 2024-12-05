У День святого Миколая Володимир Зеленський відвідав лікарню «Охматдит» і привітав дітей зі святом

У День святого Миколая Президент України Володимир Зеленський відвідав Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит», зокрема відділення, де лікуються діти, які зазнали мінно-вибухових травм унаслідок російської агресії.

16-річна Анастасія з Чорнобаївки, 14-річна Вікторія з Херсона та 16-річна Аліна з Миколаєва постраждали під час обстрілів, коли в їхні будинки влучили ворожі снаряди. Дівчата вже перенесли ампутації та операції, зараз очікують на протезування та проходять реабілітацію.

Трирічна Олександра із Сум теж була вдома, коли в її будинок влучила балістична ракета. Медикам довелося ампутувати дівчинці три пальці руки. Зараз лікується також її тато-поліцейський, який дістав поранення ніг унаслідок повторного прильоту «шахеда» під час розбору завалів Сумської центральної районної лікарні.

Президент поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями. Він привітав маленьких пацієнтів зі святом і побажав якнайшвидшого одужання та відновлення.

За словами медиків, з початку повномасштабного російського вторгнення вони пролікували вже 126 дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Володимир Зеленський також відвідав пацієнтів відділення трансплантації кісткового мозку, наймолодшому з яких лише сім місяців.

«Сьогодні День Збройних Сил України і День святого Миколая. Я із задоволенням хочу привітати вас із цим святом. Усього вам найкращого, якнайшвидшого вам одужання. Щоб ми бачили ваші усмішки», – сказав він.

Глава держави поговорив з маленькими пацієнтами про їхнє самопочуття та мрії. Вони розповіли свої історії боротьби за життя. Зокрема, донором для семирічного Романа з Курахового, який втратив маму, став його брат-військовий. Для цього воїн приїхав з фронту, а потім повернувся захищати Україну.

Діти подарували Володимиру Зеленському свої малюнки, розказали вірші, а самі отримали подарунки з нагоди Дня святого Миколая.