У День українського добровольця Президент зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників

У День українського добровольця Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами й рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди.

Він подякував кожному й кожній, хто стоїть на захисті України та українського народу.

«Це надзвичайно важкий час, один із найбільш складних часів в історії українського народу. Але ми втримали державність, ми зберегли незалежність України, ми зберігаємо Україну як вільну та суверенну державу на політичній мапі світу. І так завжди буде – Україна завжди буде саме завдяки нашим людям – нашим героям, які готові її захищати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що бажання боронити Україну, мотивація бути воїном і захисником, сила нашої армії та здобуті в боях результати – найважливіша гарантія безпеки для України та найміцніша опора її державності.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих українських воїнів.

Глава держави передав «Золоту Зірку» Героя України рідним загиблих захисників. Найвищого державного звання удостоєні:

Майстер-сержант Олександр Гречаник. У складі групи спецпризначення виконував завдання на Київщині, у Сіверськодонецьку, Лисичанську та Бахмутському районі. Торік 4 червня група потрапила в засідку, коли поверталася після виконання завдання в точку евакуації. Олександр Гречаник керував боєм, у якому українські воїни знищили вісьмох російських окупантів та ще 12 взяли в полон. Загинув від вогнепального поранення.

Солдат Сергій Наріжний. Брав участь у боях на Сумщині та Донеччині. 21 січня 2023 року відбивав численні штурмові дії російських загарбників поблизу Парасковіївки в Бахмутському районі й загинув у бою, до останнього виконуючи військовий обов’язок.

Старший лейтенант Олексій Севрук. З перших днів повномасштабного російського вторгнення приєднався до лав територіальної оборони Києва. Захищав Україну біля Білогорівки на Херсонщині та в Бахмуті, поблизу Соледара, Курдюмівки, Кліщіївки на Донеччині. Був двічі поранений. 17 вересня 2023-го в Роботиному Олексій Севрук на чолі штурмової групи вступив у стрілецький бій із російськими окупантами, у якому зазнав несумісного з життям поранення.

Президент також вручив «Золоту Зірку» Героя України солдату Максиму Льозову та лейтенанту Андрію Матусу.

Максим Льозов виконував бойові завдання на Сході України. Під час відбиття ворожих штурмів на Донеччині, застосовуючи автоматичний гранатомет, не давав противнику підійти впритул до позицій. Його розрахунок знищив вісьмох окупантів та ще близько 20 поранив. Солдат був поранений і повністю втратив зір, але попри це продовжував знищувати ворога.

Андрій Матус торік улітку обороняв Вовчанськ на Харківщині, організовував оборону позицій та особисто знищив понад 20 окупантів. У серпні зазнав численних ушкоджень внаслідок ураження FPV-дронами, але продовжив успішно виконувати завдання та організував евакуацію поранених побратимів.

Володимир Зеленський вручив захисникам і захисницям відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Старший лейтенант Іван Козін. Нагороджений «Хрестом бойових заслуг» уже вдруге. П’ятого жовтня 2024 року в районі Новоіванівки (РФ) як командир механізованої роти не допустив прориву лінії оборони. Його підрозділ виконав маневр із фланговим заходом і завдав раптового удару ворогу. Пізніше Іван Козін організував прорив у тил і захоплення ключової висоти для відстеження ворожих позицій та контролю над шляхами постачання. Він також організував евакуацію поранених.

Капітан Владислав Богородицький. Захищав Україну на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині. Його підрозділ неодноразово відбивав ворожі атаки, унаслідок чого російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі й техніці.

Старший сержант Маргарита Булавінцева. У 2023 –2024 роках під час оборони Харківщини організовувала керівництво розрахунками мінометної батареї. Торік біля Вовчанська мінометний розрахунок під її командуванням знешкодив майже 50 окупантів (знищеними та пораненими) й зупинив кілька спроб штурмів.

Старший сержант Ігор Кореньов. Торік у вересні під час боїв на Луганщині організував та очолив маневр зі зміни вогневих позицій підрозділу. Попри ризики для життя керував пошуком пораненого воїна, надав медичну допомогу та організував евакуацію. 15 вересня вогневі розрахунки підрозділу під його командуванням знищили близько 20 окупантів.

Капітан Олег Сокоть. Як командир механізованого батальйону неодноразово керував боями, відбивав наступи та штурмував позиції ворога. Лише з 28 травня до 17 липня 2024 року його підрозділ відбив 44 штурми, знищив 87 окупантів і 72 поранив. Це деморалізувало ворога та змусило відступити.

Також Президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня.