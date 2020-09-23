У День усиновлення Президент закликав уряд сприяти забезпеченню права дітей-сиріт на сімейне виховання

В Україні проживає майже 70 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За останні роки у сфері забезпечення їхніх прав накопичилися проблеми, частина з яких поглибилася через COVID-19.

Несвоєчасне надання дітям статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, затягування розгляду справ про усиновлення, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав, сповільнення темпів усиновлення, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу – всі ці питання потребують вирішення.

30 вересня визначено в Україні Днем усиновлення. Мета свята – підтримка розвитку усиновлення та сімейних форм виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Забезпечення та утримання цих дітей покладається на державу. І сім’ї, які взяли дитину на виховання, потребують підтримки від держави.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду щодо проведення всеукраїнської наради з питань формування та реалізації державної політики у сфері прав дітей, зокрема щодо забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання.

За підсумками наради Кабінет Міністрів має розробити дієві кроки та дати відповідні доручення щодо вдосконалення законодавства та створення сприятливих умов для реалізації права дітей на виховання в сім’ї.