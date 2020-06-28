У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки

﻿У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором.

Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха.

Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.