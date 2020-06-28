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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

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У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки

5 липня 2020 року - 12:30

Президент привітав з шостою річницею звільнення Краматорська та Слов’янська: Вдячні всім, хто допоміг повернути міста, зробивши їх вільними та мирними

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Президент передав рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна ордени «Золота Зірка» та вручив нагороди з нагоди Дня ВМС

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Володимир Зеленський: Зроблю все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України

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Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Одещину
Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Одещину

4 липня 2020 року - 14:50

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У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки

5 липня 2020 року - 12:30

У День ВМС України Президент оглянув проходження військових кораблів і техніки

﻿У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором.

Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

Військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха.

Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

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Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Одещину

4 липня 2020 року - 14:50
Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi, 4 липня 2020 року ﻿В Одесі у День Військово-Морських сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки, 5 липня 2020 року
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