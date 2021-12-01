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У День Збройних Сил України Глава держави відвідав передові позиції українських військових на Донбасі

6 грудня 2021 року - 16:12

У День Збройних Сил України Глава держави відвідав передові позиції українських військових на Донбасі

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.

Також Президент вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.

«Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоб згодом мати можливість розповісти про героїзм українського війська нащадкам.

«Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо», – наголосив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

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Робоча поїздка Президента до Харківської та Донецької областей

6 грудня 2021 року - 13:35
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