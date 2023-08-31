У День знань Президент презентував інноваційний освітній застосунок «Мрія» – унікальний цифровий проект, який допоможе розкрити потенціал і таланти дитини

У День знань Президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній цифровий проект «Мрія».

Глава держави розповів про новий застосунок «Мрія» під час зустрічі у форматі відеоконференції з учнями й педагогами із майже 40 навчальних закладів з України та з-за кордону.

Президент зауважив, що сьогодні світ постійно змінюється і деякі речі втрачають актуальність, а щось, навпаки, стає важливішим. Кожна дитина впродовж навчання теж змінюється, тому їй потрібна своєрідна навігація, щоб знайти себе в цьому світі.

Головна мета проекту «Мрія» – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

«Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося», – розповів Володимир Зеленський.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

«Адже важливі всі досягнення, а не лише оцінки: участь в олімпіадах, волонтерство, власні проекти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини, увесь її потенціал», – пояснив Глава держави.

«Мрія» матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття.

Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, «Мрія» міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку.

Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв'язок від учителя.

«Дуже важливо, що «Мрія» нарешті зробить життя вчителів легшим. Прибираємо максимум папірців. Усілякі форми, які зараз треба заповнювати. Максимум уваги вчителя – тому, щоб навчати, а не витрачати час», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрім того, завдяки «Мрії» вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси. Це може зробити навчання цікавішим.

Як повідомив Президент, до кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проектом «Мрії» у тестових школах, а наступного року, після реалізації «пілота», проект планують масштабувати на інші навчальні заклади України.

Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр освіти Оксен Лісовий крок за кроком представлятимуть кожну деталь проекту.

«Усі мрії українців мають здійснюватися. І держава – це, відповідно, інструмент для цього. І я вже дуже вірю в нашу «Мрію». Бо найбільше хочу вірити у вас. У кожного й кожну. Хочу пишатися вами. Хочу, щоб українцям вдавалося. Усім, хто навчається, хто навчає і хто мріє як батько, як мати, що дитина зможе. Зможе знайти себе в житті», – підсумував Володимир Зеленський.