У Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту обговорили пріоритетні напрями діяльності на рік

В Офісі Президента відбулося робоче засідання Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. У ньому взяли участь заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Ольга Будник, члени Ради та операційна команда Фонду Президента України.

Присутні ознайомилися з результатами чинної програми подвійних дипломів між закладами вищої освіти України та Великої Британії, яка реалізується в межах ініціативи Twinning під патронатом Фонду Президента. Програми подвійних дипломів запущені в десяти ЗВО, діють 12 магістерських програм, зокрема у сфері сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, інженерії, інформаційних технологій, психології, культури та сталого розвитку. Учасниками та випускниками цієї програми стали близько 300 студентів, іще 200 матимуть змогу долучитися до неї цьогоріч під час вступної кампанії.

Учасники засідання також обговорили пропозиції щодо ключових напрямів освітніх і наукових програм на цей рік. Зокрема, розглянули програму залучення іноземних професорів і лекторів до викладання в Україні. Вона відкриє нові можливості для вітчизняних закладів вищої освіти й дасть змогу запрошувати провідних світових науковців і викладачів для проведення лекцій, спільних досліджень в Україні та розвитку міжнародної співпраці.

Реалізація програми сприятиме підвищенню позицій українських університетів у міжнародних рейтингах, що зміцнить їхні конкурентні переваги на глобальному рівні, та залученню іноземних студентів до навчання в українських ЗВО. Водночас українські студенти зможуть отримати доступ до знань від найкращих професорів світу, що допоможе формуванню висококваліфікованих кадрів і відповідатиме найвищим академічним стандартам.

Крім того, під час зустрічі запропонували запровадження відзнаки Президента України для дослідників у галузі україністики у світі. Ця ініціатива покликана підтримати науковців, які вивчають історію, культуру, мову, сприяючи зміцненню міжнародної підтримки та іміджу України, поширюючи правдиві знання про Україну та протидіючи російській пропаганді в академічних середовищах.

Окремо на засіданні обговорили напрями взаємодії з талановитою українською молоддю. Це має сприяти професійному розвитку, особистісному зростанню та реалізації потенціалу молодих людей в Україні. Для цього також буде проведено дослідження щодо талант-менеджменту в інших країнах світу й напрацьовано пропозиції для формування такої концепції в Україні.

