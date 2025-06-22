У Гаазі Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом

На полях саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський відзначив лідерство Дональда Трампа в прагненні завершити війну Росії проти України справедливим і стійким миром. Глава держави наголосив, що Україна підтримує позицію США щодо припинення вогню, але Росія не робить жодних кроків у цьому напрямі та продовжує свою агресію.

Президент України розповів про два раунди перемовин із російськими представниками в Стамбулі, єдиним результатом яких став обмін полоненими та повернення тіл загиблих воїнів. Володимир Зеленський акцентував, що при цьому Росія передала також тіла своїх військових, деякі – навіть із паспортами.

Глава Української держави поінформував про ситуацію на фронті та збільшення кількості масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі та людях.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили практичні кроки щодо посилення української армії відповідними засобами та захист життів українців. Зокрема, ішлося про зміцнення протиповітряної оборони України. Домовилися продовжити цей діалог із залученням європейських партнерів.

Крім того, президенти України та США говорили про перспективи співпраці щодо спільного виробництва зброї та засобів РЕБ.

Лідери також приділили увагу ситуації довкола Ірану. Володимир Зеленський зазначив, що обмеження можливостей Ірану співпрацювати з іншими режимами не лише сприятиме безпеці на Близькому Сході, а й впливатиме на досягнення миру для України.