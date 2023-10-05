У Гранаді Президент України зустрівся з Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні

У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти в м. Гранада (Іспанія) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував очільниці італійського уряду за солідарність і всебічну підтримку України в протидії російській агресії.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовницю про актуальну ситуацію на фронті та наступальні операції сил оборони України з метою деокупації українських земель. Президент відзначив гостру потребу російської армії у тривалій паузі в бойових діях.

«Будь-яке послаблення військової допомоги Україні сприятиме посиленню окупантів і повторним спробам захопити нові українські території», – наголосив він.

У контексті підготовки наступного оборонного пакету від Італії лідери обговорили питання військової підтримки України, зокрема посилення української ППО для захисту мирних людей і зернової інфраструктури.

Окремо обговорювалися питання укладення двосторонньої угоди між Україною та Італією про безпекові гарантії на базі Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Співрозмовники також зосередили увагу на тому, як майбутнє головування Італійської Республіки в «Групі семи» може допомогти Україні.

Лідери наголосили на неприпустимості перетворення на зброю енергетики, продовольства чи будь-яких інших соціальних проблем.

Президент України високо оцінив готовність уряду Італії взяти під патронат Одесу, зокрема фінансувати відбудову Спасо-Преображенського кафедрального собору та інших історичних пам’яток міста, пошкоджених унаслідок російських ракетних атак.