У Харкові Володимир Зеленський і Марк Рютте зустрілися з українськими слідчими та експертами, які брали участь у розслідуванні збиття літака рейсу МН17

У Харкові Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися з українськими слідчими та рятувальниками, які брали участь у роботі спільної слідчої групи з кримінального розслідування злочину, а також забезпечували дослідження й транспортування тіл жертв катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

Літак було збито 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області під час російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак був уражений із ЗРК «Бук» російського виробництва.

Президент України нагадав, що внаслідок збиття російськими силами літака рейсу МН17 загинуло 298 людей, із них 193 громадян Нідерландів.

«Це дорослі, діти – цілі родини. Люди з понад 10 країн. Наймолодшому загиблому був рік, найстаршому – 82 роки. Відтоді весь світ зрозумів, що насправді означає російська агресія, війна. Терор ніколи не знає кордонів, і будь-яка країна, будь-який народ може постраждати, коли хтось один починає жорстоку терористичну війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Саме до Харкова в липні 2014 року були перевезені тіла пасажирів, загиблих у цій авіакатастрофі, і звідси відбувалося їхнє повернення на батьківщину. Фахівці з Нідерландів розгорнули лабораторію для проведення огляду та дослідження тіл загиблих. Було створено Об'єднану слідчу групу (Joint Investigation Team, JIT), до якої увійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Рятувальники й слідчі розповіли Володимиру Зеленському й Марку Рютте про забезпечення роботи міжнародних експертів з огляду та доправлення тіл загиблих. Вони зазначили, що ця робота була ускладнена діями російських бойовиків.

Президент України подякував рятувальникам, правоохоронцям та всім людям, які допомагали в цьому процесі: «Ми вам дуже вдячні за вашу роботу, за вашу велику працю, як ви допомагали нашим партнерам та всім сім’ями повернути рідних і близьких. Це дуже важливо».

Марк Рютте зі свого боку висловив подяку українським фахівцям за важливу роботу. Він наголосив, що розслідування трагедії та доправлення тіл жертв катастрофи має велике значення для його країни.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів на основі розслідування Об'єднаної слідчої групи висунула звинувачення у справі про збиття MH17 на Донбасі чотирьом підозрюваним: росіянам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та громадянину України Леоніду Харченку.

Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка, а також зобов’язав їх виплатити родичам загиблих компенсації. Суд також визнав, що Росія контролювала незаконні збройні формування під час збиття лайнера рейсу MH17.