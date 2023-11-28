У Херсоні Глава держави ознайомився з планами будівництва захисних споруд та укриттів

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з презентацією розбудови системи цивільного захисту регіону.

Глава держави оглянув найбільше укриття, облаштоване в Херсоні. Його обладнано для перебування 250 людей під час повітряної тривоги.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поінформував Президента про ремонт та реконструкцію укриттів у регіоні. За його словами, у населених пунктах області встановлюють вуличні укриття та габіони. Також заплановано продовжити будівництво бомбосховищ у школах і дитсадках.

Як зазначив Олександр Прокудін, триває робота над налагодженням системи оповіщення населення. Крім того, будують фортифікаційні та інженерні споруди. Особливу увагу приділено захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Начальник Херсонської ОВА доповів Президенту про проєкт будівництва підземного перинатального центру в Херсоні. У цьому центрі планують обладнати пологове та післяпологове відділення, операційні зали й палати інтенсивної терапії, які будуть оснащені новітнім медичним обладнанням. Крім того, заплановано побудувати підземну міську клінічну лікарню із сучасними операційними та реанімаційним блоком, палатами інтенсивної терапії.

Під час відвідання укриття Главі держави передали чумацьку ікону, а також презентували ювілейну монету, присвячену річниці деокупації Херсона.