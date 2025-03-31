У кишинівському музеї запрацював україномовний аудіогід

У Національному музеї етнографії та природничої історії Кишинева з’явився аудіогід українською мовою. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Мої слова вдячності Молдові, яка з перших днів російського вторгнення демонструє, що означає бути хорошим сусідом і другом, яка прийняла понад 125 тисяч українських вимушених переселенців. Наша окрема подяка за підтримку української культури й ідентичності. Дякуємо за підготовку вчителів української мови, за відкриття понад 70 українських поличок у бібліотеках Молдови. І сьогодні – ще один важливий крок: упровадження українського аудіогіда», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді відзначила, що таким чином музей став частиною великого проєкту під її патронатом, який налічує вже 96 аудіогідів у 53 країнах. Його мета – упровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу.

«Важливо, що сьогодні в Кишиневі з’являється не лише аудіогід українською мовою, але і його версія для людей, які користуються українською жестовою мовою. Історія та культура, як і всі знання та можливості, мають бути доступними для всіх. Тільки тоді вони єднають, а не розділяють», – зауважила дружина Президента.

Вона подякувала Посольству України в Молдові, Міністерству культури Молдови, адміністрації музею та всім меценатам, які зробили проєкт можливим.