У Києві Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії, яка почала головувати в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави відзначив, що візит голови іспанського уряду в Україну символічний, адже відбувається в перший день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу.

«Це дуже чітко говорить і про фактичну реальність у Європі, коли наш спільний європейський дім уже точно не уявити без нас, без України, і про пріоритети Іспанії в захисті свободи, рівності та справедливості для всієї Європи. Я вдячний за цей візит і за підтримку», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Педро Санчесом у Києві.

Під час зустрічі лідери обговорили низку питань, передусім ті, що стосуються захисту від російської агресії.

«Я вдячний Іспанії та вам, пане Санчесе, пане Прем’єр-міністре, за надану Україні допомогу, зокрема безпекову, для захисту життя українців від російського терору. Вдячний за надання прихистку в Іспанії для близько 180 тисяч українців одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми це високо цінуємо й ніколи цього не збудемо», – зазначив Президент.

Він також висловив подяку за підтримку спільних європейських рішень щодо санкцій та іншого справедливого тиску на Росію, що допомагає обмежити потужний терористичний потенціал.

Глава держави акцентував, що Педро Санчес принципово й дуже оперативно засудив підрив Росією споруд Каховської ГЕС, який призвів до знищення одного з найбільших водосховищ у Європі та найбільшого за десятиліття екоциду на континенті.

«На жаль, є ще страшніша загроза – це підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій у Європі Запорізькій атомній станції, яку Росія окупувала й повністю контролює вже понад рік. Увага світу – кожної країни, кожного лідера – та конкретний, відчутний тиск на Росію – усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на Запорізькій АЕС», – наголосив Президент України.

За його словами, потрібно негайно почати роботу над 12-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.

«Ми з Педро почали говорити про ці санкції. Україна не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії «Росатом», чиї представники й далі окупують Запорізьку АЕС і наражають на ризик нашу загальну безпеку», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Іспанії за рішення відмовити у видачі віз російським і білоруським спортсменам на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який зараз триває в цій країні.

Крім того, Президент висловив подяку за підтримку України на шляху до вступу у Євросоюз.

«Ми обговорили наближення старту переговорів про членство України у Євросоюзі. Україна вдячна за проміжну усну оцінку нашого прогресу й очікує на звіт Єврокомісії цьогоріч у жовтні, а до кінця року, у грудні, – на рішення Європейської ради про початок переговорів. Усе це дуже важливо для нас. Наближення України до вступу у Євросоюз надзвичайно мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди боронять абсолютно такі ж цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Євросоюзу», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також відзначив підтримку з боку Іспанії євроатлантичного руху України.

«Це тепер очевидний факт: що ширше у Європі НАТО, то ширший у Європі простір миру, простір захисту. Наша спільна з паном Премʼєр-міністром заява на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України чітко стверджує, що безпека для Європи – це наш спільний пріоритет», – сказав Глава держави й додав, що це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, тобто з більшістю.

Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку України з боку Іспанії на саміті Альянсу у Вільнюсі.

«Переконані, що на сьогодні існують усі підстави для того, щоб надати Україні запрошення до членства в НАТО. Це стане сигналом, що мир і безпека у Європі не мають і ніколи не матимуть альтернатив. Обговорили й гарантії безпеки для України, які потрібні на час до вступу в Альянс. Ми запрошуємо Іспанію долучитися до обговорення надання таких гарантій», – повідомив Президент.

Окремо Глава держави наголосив на спільній з Іспанією роботі щодо залучення світової підтримки задля досягнення миру й подякував за підтримку Української формули миру, пункти якої здатні убезпечити від агресії та її наслідків.

«Формула миру базується на принципах Статуту ООН і підкріплена резолюціями Генасамблеї ООН. Ми готуємо Глобальний саміт миру і розраховуємо на дієву участь Іспанії в ньому. Якнайшвидше проведення такого саміту об’єднає зусилля країн Європи та Глобального Півдня з метою принесення миру в Україну, а значить, у Європу та весь світ», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що спільно вдасться подолати агресію Росії й забезпечити для України та кожної країни Європи мирне і справедливе майбутнє.

«Але для цього наша співпраця та наші альянси мають ставати лише міцнішими», – акцентував Президент.

Зі свого боку Педро Санчес висловив переконання, що під час головування Іспанії в Раді ЄС буде досягнуто прогресу в питаннях, що є важливими для майбутнього Євросоюзу, і, звичайно, Україна перебуватиме в центрі всіх дебатів.

Він наголосив, що сьогодні українці захищають найважливіші міжнародні принципи: суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

За словами Педро Санчеса, Іспанія продовжує активну співпрацю з Україною в оборонній сфері і найближчим часом передасть нову важку техніку, зокрема танки Leopard і бронетранспортери. Іспанська сторона передасть також польовий госпіталь із хірургічним обладнанням, що посилить спроможність України надавати допомогу пораненим військовим і цивільним поблизу лінії фронту. Педро Санчес оголосив про виділення Іспанією ще 55 млн євро на відновлення України.

Голова іспанського уряду зазначив, що на рівні ЄС також триває координація зусиль для реагування на оборонні потреби України, зокрема надаються важливі боєприпаси та зброя через Європейський фонд миру.

У контексті євроінтеграції нашої країни Педро Санчес зауважив, що проміжна оцінка Єврокомісії щодо статусу України як кандидата на вступ до ЄС є позитивною та свідчить про значний прогрес.

«Я хотів би привітати Україну з цим і заохотити продовжувати шлях реформ. Чекатимемо на письмовий звіт Єврокомісії восени. Він стане основою для подальших кроків і рішень», – сказав він.

За словами Прем’єр-міністра Іспанії, багато роботи здійснюється в напрямі створення механізмів притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. скоєних в Україні. Крім того, триває пошук шляхів розв’язання питання із замороженими російськими активами у Європі, що потребує певних юридичних рішень.

Прем’єр-міністр Іспанії побажав Україні успіхів у її контрнаступальних операціях і висловив сподівання, що це дасть змогу забезпечити справедливий і тривалий мир.

«Європа й Іспанія залишаються на вашому боці», – резюмував Педро Санчес.