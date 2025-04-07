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Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде – у будь-якій доступній формі – звернення Президента
Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде – у будь-якій доступній формі – звернення Президента

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Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії в Києві
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії в Києві

8 квітня 2025 року - 13:10

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У Києві Президент України та Прем'єр-міністр Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць 

8 квітня 2025 року - 13:11

У Києві Президент України та Прем'єр-міністр Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць 

Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Барт де Вевер ушанували пам’ять воїнів, які віддали свої життя за Україну. 

Церемонія відбулася біля Стіни памʼяті, що на Михайлівській площі в Києві.

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Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії в Києві

8 квітня 2025 року - 13:10
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