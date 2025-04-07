У Києві Президент України та Прем'єр-міністр Бельгії вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць 

Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Барт де Вевер ушанували пам’ять воїнів, які віддали свої життя за Україну.

Церемонія відбулася біля Стіни памʼяті, що на Михайлівській площі в Києві.