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У Києві Президент зустрівся з амбасадором UNITED24 істориком Тімоті Снайдером

10 вересня 2024 року - 20:27

У Києві Президент зустрівся з амбасадором UNITED24 істориком Тімоті Снайдером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером.

Глава держави відзначив зусилля амбасадора у зборі коштів для програм «Безпечна земля» та «Безпечне небо». Завдяки Тімоті Снайдеру вдалося акумулювати 3,8 млн дол. Найактивніші збори за його підтримки – на дрони та систему протидії ворожим БпЛА «Ловець шахедів».

«Дякую вам за роботу на платформі UNITED24. Ви в нас рекордсмен – завдяки вам це рекордні збори, і це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямах допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітарний напрям, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього», – сказав Володимир Зеленський.

Тімоті Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців.

«Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз», – сказав він.

Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги «Про свободу» з автографом. Основою видання є розмови з Президентом України. Презентація книги відбудеться за тиждень.

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