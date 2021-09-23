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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Зустріч Президента України з Президентом Держави Ізраїль
Зустріч Президента України з Президентом Держави Ізраїль

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У Києві розпочалася зустріч президентів України та Ізраїлю

5 жовтня 2021 року - 13:54

У Києві розпочалася зустріч президентів України та Ізраїлю

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, який перебуває в нашій країні з державним візитом.

На подвір’ї біля Маріїнського палацу військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України.

Президенти обійшли стрій почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій двох держав. 

Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Іцхак Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Потому відбудуться переговори у розширеному форматі.

Після завершення зустрічі глави держав зроблять заяви для ЗМІ.

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Зустріч Президента України з Президентом Держави Ізраїль

5 жовтня 2021 року - 14:17
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