У Києві розпочалася зустріч президентів України та Ізраїлю

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, який перебуває в нашій країні з державним візитом.

На подвір’ї біля Маріїнського палацу військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України.

Президенти обійшли стрій почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій двох держав.

Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Іцхак Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Потому відбудуться переговори у розширеному форматі.

Після завершення зустрічі глави держав зроблять заяви для ЗМІ.