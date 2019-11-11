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Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція

4 грудня 2019 року - 11:40

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У Києві розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Королівства Швеція

4 грудня 2019 року - 11:18

У Києві розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Королівства Швеція

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Глава держави зустрів Прем’єр-міністра на ґанку Маріїнського палацу, після чого провів гостя до зали, де відбудеться представлення членів делегації Швеції та України.

Після зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Швеції у форматі віч-на-віч передбачені українсько-шведські переговори під головуванням Володимира Зеленського та Стефана Левена.

Після завершення перемовин заплановане спілкування Президента України та Прем’єр-міністра Швеції з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція

4 грудня 2019 року - 11:40
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