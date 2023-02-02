У Києві триває 24-й саміт Україна – ЄС

У Києві триває 24-й саміт Україна – Європейський Союз за участю Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської ради Шарля Мішеля та Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Вітаючи представників ЄС в Україні, Глава держави подякував за те, що європейська команда знайшла можливість прибути до Києва в такому форматі попри повномасштабну агресію Росії.

«І попри звуки сирени я хочу подякувати вам за те, що ви не боїтеся цих звуків і разом із нами в цій війні на боці добра», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував за підтримку, яку Євросоюз надає Україні впродовж останнього року.

«Сьогоднішній саміт – це вже 24-й саміт Україна – ЄС. Це вагомий символ, що ми здолаємо будь-які перешкоди задля зміцнення нашого партнерства та інтеграції», – додав він.

За словами Глави держави, окрім символічності, нинішній саміт має й практичний зміст: Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо здобуття нашою державою статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також, як повідомив Президент, сьогодні будуть розглянуті кроки на найближчий час, які потрібні як Україні, так і всій європейській спільноті.

«Очікуємо вже цієї весни проміжної оцінки Єврокомісією нашого прогресу, який був досягнутий у надзвичайно складних умовах протистояння російському терору й повномасштабному вторгненню. Впевнений, що досягнуте Україною заслуговує на позитивну оцінку», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку за представлення аналітичного звіту щодо імплементації Україною права ЄС. Він стане основою для підготовки національного плану адаптації українського законодавства до європейського.

«Наша мета абсолютно чітка – початок переговорів про членство України у Європейському Союзі. І я вірю, що і ЄС уже цього року буде готовий до переговорів по вступ України», – наголосив Президент.

Він запропонував узгодити сьогодні алгоритм спільних дій, щоб не втрачати жодного дня у зближенні України та Євросоюзу.

Президент Європейської ради зазначив, що головна мета цього саміту – надіслати меседж Українській державі та народу про єдність, а також про майбутнє України в ЄС.

Шарль Мішель нагадав, що у червні 2022 року Україні було надано статус кандидата в члени Європейського Союзу, і наша держава доволі швидко просувається євроінтеграційним шляхом.

«Ви можете розраховувати на нас. Ми підтримуватимемо ваші зусилля. І Європейська рада тут якраз для того, щоб регулярно аналізувати, що треба зробити на шляху до вступу», – зазначив він.

За словами Президента Європейської ради, нині дуже важлива фінансова, військова, гуманітарна підтримка України, заохочення держав ЄС до активізації їхніх операційних можливостей, а також санкційна політика проти Росії.

Шарль Мішель також наголосив на важливості притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних проти України та українців під час цієї війни.

«Сьогодні звуки повітряної тривоги нагадують нам про те, що ви протистоїте брутальному агресорові. Але той факт, що під час цієї війни ми тут все ж зібралися й обговорюємо майбутнє України, демонструє, що ми значно сильніші за цього агресора. І так і буде», – заявила зі свого боку Урсула фон дер Ляєн.

Вона також позитивно відзначила прогрес, якого досягла Україна у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії, та висловила сподівання на подальший швидкий рух уперед.