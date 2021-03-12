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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Литви

18 березня 2021 року - 11:15

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Під час урочистої церемонії зустрічі пролунали державні гімни Литовської Республіки та України. Президенти обійшли стрій воїнів почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій України та Литви.

Після офіційної церемонії розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди у вузькому колі.

Під головуванням глав держав також пройде засідання Ради Президентів.

За результатами переговорів буде підписано двосторонні документи та відбудеться спілкування президентів з представниками ЗМІ.

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