У Львові триває регіональний форум, присвячений шкільному харчуванню

У Львові за участю першої леді України Олени Зеленської відбувається регіональний форум «Реформа системи шкільного харчування».

У дводенному заході беруть участь керівники громад, ОДА, представники управлінь і департаментів освіти та Держпродспоживслужби з Львівської, Вінницької, Закарпатської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. Форум проводять Міністерство освіти і науки, Національна асоціація громадського харчування та Львівська ОДА з ініціативи дружини Президента. Раніше такі заходи за участю представників різних областей відбулися в Бучі, Одесі та Дніпрі. Таким чином, обговорення реформи охопило всю країну.

«Ми розпочали реформу з великого дослідження у школах країни, – нагадала Олена Зеленська. – І результати не обнадіювали: чого в учнівському меню та шкільних буфетах виявилося вдосталь, то це цукру, солі, трансжирів. Всього іншого – молока, фруктів, м'яса, риби – бракувало. Шкільне меню з нашого з вами дитинства, у якому домінували каші та картопля, а також котлета з незрозумілою кількістю м'яса, залишалося дотепер. І це не шкільна романтика. Це – сумнівний спадок».

Перша леді зазначила, що на сайті МОЗ доступні технологічні карти принципово нового шкільного меню, яке розробили команда шеф-кухаря Євгена Клопотенка, експерти Міністерства охорони здоров’я, дієтологи та технологи. І перехід на нього має відбутися з нового року. Крім того, цього тижня МОЗ затвердило та опублікувало орієнтовне чотиритижневе сезонне меню для закладів дошкільної освіти.

Як відбувається реформа, як її сприймають та чого бракує для її реалізації – демонструють результати всеукраїнського дослідження «Знання, ставлення та практика щодо здорового харчування та реформи шкільного харчування серед дітей, батьків, управлінців та працівників закладів освіти». Його організували Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), швейцарсько-український проект DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», українсько-швейцарський проект «Діємо для здоров’я» та дослідницька компанія Info Sapiens за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

Зокрема, згідно з даними дослідження:

- 40% закладів освіти бракує кухарів.

- 29% управлінців стверджують, що загальне ставлення батьків до харчування в закладах освіти покращилося.

- 83% громад позитивно сприймають реформу, цілком або переважно розуміють її мету – створити якісне, корисне та смачне харчування для школярів.

- 48% кухарів потребують додаткового навчання для дотримання нових стандартів харчування.

На дискусійних панелях форуму обговорюють усі складові реформи, зокрема впровадження нових норм харчування, перехід на оновлене меню, питання безпечності та якості продуктів і запровадження системи НАССР, питання закупівель, комплексний підхід до модернізації харчоблоків тощо.

Традиційно для таких форумів, щоб продемонструвати можливості сучасних кухарських технологій, тут приготували обід за 45 хвилин. Дев'ять страв для всіх 700 учасників створили кулінари ГО «Національна асоціація громадського харчування».

Організатори зазначили, що форум відбувається з дотриманням усіх карантинних норм та рекомендацій головного санітарного лікаря. Учасники мали свідоцтво про вакцинацію та актуальний ПЛР-тест.

Відеозапис першого дня форуму можна переглянути на YouTube-каналі та Facebook-сторінці МОН.