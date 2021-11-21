У Любляні Ігор Жовква обговорив євроінтеграційні перспективи України та актуальні питання українсько-словенського діалогу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відвідав Словенію та провів робочі консультації з державним секретарем Офісу Прем’єр-міністра Республіки Словенія з питань зовнішніх справ та ЄС Ігорем Сенчаром.

Сторони констатували високу динаміку політичного діалогу між Україною та Словенією. У зв’язку з цим відзначено важливість організації у 2022 році офіційних візитів до Республіки Словенія Прем’єр-міністра та Президента України.

Ігор Жовква та Ігор Сенчар обговорили результати 23-го саміту Україна – ЄС, що відбувся в жовтні цього року в Києві. Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив результати словенського головування у Раді Європейського Союзу та врахування інтересів України, включно з продовженням на 2022 рік санкційного режиму ЄС щодо Російської Федерації. Він також привітав підписання у межах саміту Угоди між Україною та Євросоюзом про Спільний авіаційний простір.

Основна увага під час переговорів була приділена реалізації нашою державою стратегічного курсу на набуття повноправного членства у Європейському Союзі. У зв’язку з цим співрозмовники обговорили проект Декларації про європейську перспективу України, яка має бути підписана найближчим часом.

Ігор Жовква детально ознайомив Ігоря Сенчара з безпековою ситуацією на Донбасі в контексті системних порушень режиму припинення вогню та посилення Росією свого військового контингенту вздовж українсько-російського кордону.

Заступник керівника Офісу Президента також поінформував про актуальний стан справ на українсько-білоруському кордоні та про координацію відповідних зусиль з державами – членами ЄС.

Крім того, сторони обговорили окремі питання енергетичної безпеки в регіоні й використання Російською Федерацією енергетичного чинника з метою тиску на країни Європи.

Також відбувся обмін думками щодо підготовки до проведення у 2022 році 9-го засідання Спільної українсько-словенської комісії з торговельно-економічного співробітництва. Співрозмовники позитивно відзначили темпи зростання обсягів двосторонньої торгівлі товарами та послугами, які за результатами трьох кварталів поточного року збільшилися на 29%, попри ситуацію з пандемією.

Сторони окремо торкнулися питання епідемічної ситуації в Україні та Словенії, а також кроків урядів двох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення вакцинації громадян якісною сертифікованою вакциною.

Під час переговорів з радником Президента Словенії із закордонних справ Сміляною Кнез Ігор Жовква висловив подяку за особисту участь Глави Словенської держави Борута Пахора в інавгураційному саміті Кримської платформи у серпні 2021 року. Він також високо оцінив оперативне визначення Словенією контактної особи для системної взаємодії з офісом Кримської платформи, розташованим у Києві.

Ігор Жовква також детально ознайомив співрозмовницю з безпековою ситуацією в Україні та довкола неї.

У межах зустрічі заступника керівника Офісу Президента з державним секретарем МЗС Республіки Словенія Станіславом Ращаном було обговорено перспективні заходи двостороннього політичного діалогу, підтримку Словенією стратегічного курсу нашої держави на членство в ЄС і НАТО. Також було обговорено двосторонню взаємодію в межах ООН та на майданчиках інших міжнародних організацій.

Окрему увагу співрозмовники приділили викликам у сфері кібербезпеки, а також питанням регіональної енергетичної безпеки.

У Любляні Ігоря Жовкву прийняв голова Національної ради Словенії – верхньої палати парламенту – Алоїз Ковшца. Під час зустрічі було відзначено позитивний характер двостороннього міжпарламентського діалогу та обговорено можливі шляхи його активізації, зокрема по лінії груп дружби у парламентах України та Словенії.

«Пропоную зосередитися на реалізації можливих спільних культурно-гуманітарних проектів», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Він висловив сподівання, що Національна рада Словенії розгляне питання вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.