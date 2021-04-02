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У межах ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід запрацював у Версалі

16 квітня 2021 року - 20:07

У межах ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід запрацював у Версалі

Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Французької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила україномовний аудіогід у Версальському палаці.

 «Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів», – зазначила Олена Зеленська.

 Запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці Посольства України у Французькій Республіці, Міністерства закордонних справ України, а також перекладачці Ірині Дмитришин, акторам дубляжу Юрію Соскову та Марині Локтіоновій.

 За словами дружини Президента України, у планах – розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

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