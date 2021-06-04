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У межах ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід з’явився у Віденському будинку мистецтв

5 липня 2021 року - 10:00

У межах ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід з’явився у Віденському будинку мистецтв

У межах проекту Олени Зеленської відбувся запуск україномовного аудіогіда у Віденському будинку мистецтв у Австрії (Музей Гундертвассера). Це вже третій аудіогід у Відні та 22-й загалом, запущений з ініціативи першої леді.

Перший аудіогід у межах проекту культурної дипломатії з’явився в червні 2020 року у віденській галереї Альбертіна, другий – у вересні того ж року у віденському Музеї історії мистецтв.

«Запуск усіх трьох україномовних аудіогідів став можливим завдяки зусиллям Посла України в Австрії Олександра Щерби та українських дипломатів. Завдяки їхній відданості проекту культурної дипломатії українська мова зазвучала в першому «зеленому» музеї Відня – Музеї Гундертвассера», – зазначила дружина Президента України.

Музей Гундертвассера, відомий як Віденський будинок мистецтв, є культурним символом австрійської столиці. Його спроектував один із найвідоміших австрійських архітекторів ХХ століття – Фріденсрайх Гундертвассер. Тут представлена єдина у світі постійна ретроспектива робіт цього митця, а також відбуваються важливі міжнародні виставки.

Будівлю, споруджену 1892 року, Гундертвассер згодом перепроектував. Зараз це будинок, поверхні в якому оздоблені кольоровою керамікою та мозаїкою, вікна мають нестандартну форму й розташовані в порядку нерівних шахових клітинок. Всередині будинку – нерівна підлога, викривлені лінії, а в оформленні кімнат наявні зелені рослини. У фойє – фонтан, який спроектував Ганс Мур.

Реалізація проекту із запуску аудіогіда стала можливою завдяки спільним зусиллям Посольства України в Республіці Австрія та Музею Гундертвассера.

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