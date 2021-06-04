У межах ініціативи Олени Зеленської відбувся запуск україномовного аудіогіда в Археологічному музеї Несебра, Болгарія

У межах проекту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра, Болгарія.

«Запуск україномовних аудіогідів зараз є ключовим напрямком культурної дипломатії. У розпал туристичного сезону ми запускаємо перший україномовний аудіогід на території Чорноморського узбережжя Болгарії. Запрошую українських туристів та всіх бажаючих, хто володіє українською мовою, відвідати Археологічний музей Несебра», – зазначила Олена Зеленська.

Музей присвячений історії стародавнього міста Месемврія (назва міста Несебр до 1934 року). Несебр розташований на південному сході Болгарії, на узбережжі Чорного моря. Місто є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів у країні. Сам музей був створений у 1956 році. Він є частиною музейного комплексу «Стародавній Несебр», до якого також входить етнографічний музей та п’ять церков. В Археологічному музеї представлена постійна експозиція «Несебр крізь століття», яка містить численні пам’ятки культури, пов’язані з історією античної Месемврії та середньовічного Несебра.

У 2019 році Болгарію відвідали 471 тис. українських туристів. Відсьогодні тисячі українців, які відвідують Чорноморське узбережжя Болгарії, зможуть по-новому відкрити для себе красу стародавнього міста Несебра, пізнати його тисячолітню історію.

«Голосом» аудіогіда стала українська письменниця Анна Багряна, яка живе в Софії. Реалізація першого україномовного аудіогіда в Болгарії здійснювалася завдяки плідній співпраці Міністерства закордонних справ, Посольства України в Болгарії та співробітників Археологічного музею Несебра.

Це вже 23-й україномовний аудіогід проекту з культурної дипломатії. За словами дружини Президента, до кінця року планується запустити ще близько 10 аудіогідів.

Додатково. У межах проекту культурної дипломатії українською мовою було перекладено інформаційний довідник у Хорватському музеї наївного мистецтва, який є одним із найвідвідуваніших музеїв Хорватії. Він має у своєму фонді понад 1900 творів мистецтва: картини, скульптури, малюнки, зокрема унікальні роботи на склі всесвітньо відомих художників Хлебінської школи.