У межах Мюнхенської конференції Володимир Зеленський зустрівся з новим Президентом Гватемали

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Гватемали Бернардо Аревало, який нещодавно вступив на посаду після перемоги на виборах.

Глава держави подякував за непохитну підтримку України, яку Гватемала демонструє з перших днів повномасштабної агресії Росії.

«Ми дякуємо вашій країні та суспільству за підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Для нас важливо мати міцні двосторонні відносини з Гватемалою», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив участь Гватемали в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників щодо імплементації Української формули миру й запросив Бернардо Аревало до участі в інавгураційному Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

«Ми зацікавлені в якомога ширшому представництві країн світу на цьому важливому саміті», – наголосив Глава держави.

Президент України поінформував співрозмовника про забезпечення роботи «зернового коридору» попри всі спроби Росії перешкоджати вільному судноплавству в Чорному морі. Лідери обговорили також можливість будівництва мережі зернових хабів для забезпечення експорту української аграрної продукції та світової продовольчої безпеки.