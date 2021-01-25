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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

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Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

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У межах офіційного візиту Володимира Зеленського до ОАЕ були підписані угоди між «Укроборонпромом», Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва

14 лютого 2021 року - 15:38

У межах офіційного візиту Володимира Зеленського до ОАЕ були підписані угоди між «Укроборонпромом», Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва

У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 1 млрд дол. США.

Угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

«EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн», – сказав генеральний і керуючий директор EDGE Його Високоповажність Фейсал Аль Баннаї.

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Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

14 лютого 2021 року - 11:53
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