У межах програми «Велике будівництво» цьогоріч буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України

На засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося в Харкові, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про плани реалізації програми «Велике будівництво» на поточний рік.

На переконання Глави держави, сильна Україна – це якісна та сучасна інфраструктура.

«Ми на власні очі бачимо, як змінюються наші міста, містечка й села завдяки програмі Президента. На 2022 рік ми плануємо 715 об’єктів «Великого будівництва» у 24 областях України», – зауважив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко.

За його словами, у планах – 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення, 282 заклади освіти, 68 медичних закладів, 339 спортивних об’єктів і понад 6800 спортивних майданчиків по всій країні.

Зокрема, цьогоріч заплановано побудувати чи реконструювати 141 школу, 133 дитячі садочки, чотири заклади освіти іншого рівня, чотири малі групові будинки тощо. «З 2022 року ми будуємо тільки нові, інноваційні освітні заклади. Тому що ми розуміємо, що наші діти повинні навчатися саме в нових закладах», – додав він.

Також, як розповів заступник керівника Офісу Президента, цьогоріч у межах програми «Велике будівництво» мають звести 20 басейнів, 94 стадіони, 47 спортивних комплексів, два палаци спорту, реконструювати 100 ДЮСШ, 25 спортивних інтернатів, створити 21 льодову арену й 30 урбан-парків у 30 містах. У межах програми «Здорова Україна» мають намір змонтувати 6,8 тис. спортивних майданчиків по всій країні.

«Щодо аеропортів, я думаю, що через місяць відкриється перший реконструйований аеропорт – у Херсоні. Він уже проходить сертифікацію. Багато авіаліній вже підписані на роботу з цим аеропортом. Думаю, наприкінці березня зможемо поїхати на відкриття», – сказав Кирило Тимошенко й зауважив, що реконструкція була зроблена за три місяці.

За його словами, всього у 2022 році буде реконструйовано сім регіональних аеропортів, зокрема у Вінниці, Житомирі, Кривому Розі, Полтаві, Рівному, Чернівцях.

«Також ми продовжуємо прискореними темпами будівництво аеропорту в місті Дніпрі», – додав заступник керівника Офісу Глави держави.

Кирило Тимошенко також висловив сподівання, що цього року буде завершено будівництво Запорізького мосту, перший проліт якого був відкритий наприкінці 2021-го.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в межах програми «Велике будівництво» цьогоріч заплановано оновити близько 300 штучних споруд.

Також, за його словами, у поточному році стартує масштабне оновлення дороги Київ – Одеса та південного транспортного коридору, що з’єднає Одесу, Миколаїв, Херсон і Маріуполь.

Крім того, визначено переможця конкурсу на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги. За словами урядовця, найближчим часом має розпочатися будівництво Кременчуцького та Ямпільського мостів.

Також, як розповів Олександр Кубраков, тривають масштабні роботи з реконструкції 750 км залізничних колій, завдяки чому буде збільшено швидкість руху пасажирських потягів.

Міністр інфраструктури зазначив, що реалізується програма оновлення рухомого складу залізниці. Йдеться про близько 100 нових пасажирських вагонів.

У межах проекту Kyiv City Express цього року буде реконструйовано 30 залізничних перонів і платформ.

Олександр Кубраков наголосив, що триває процес підготовки до передачі в концесію чотирьох морських портів.

Розпочинаються роботи з оновлення судноплавних шлюзів на Дніпрі, зокрема Київського, Каховського, Кременчуцького, Середньодніпровського та Запорізького.

Крім того, в Україні створюється мережа велодоріжок, і ключовим проектом цього року є будівництво мережі таких доріжок на Одещині.

Також у 2022 році почнеться розбудова базової туристичної інфраструктури для шести українських національних природних парків: «Голосіївського», «Святі Гори», «Подільські Товтри», «Синевир», «Джарилгацький» та Карпатського біосферного заповідника, що допоможе збільшити кількість подорожей Україною.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський наголосив, що держава незмінно залишається надійним партнером у справі розвитку громад та регіонів України.