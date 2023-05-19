У межах візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Президент України наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.

Він поінформував Президента Франції про свій продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих у межах його візиту до Франції, який відбувся 13 травня, та за продовження оборонної співпраці.