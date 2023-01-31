У межах зустрічі президентів України та Австрії у Києві підписано низку документів у сферах енергетики та захисту довкілля

У Києві в присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена підписано низку документів про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля.

Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування партнерства в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії.

Документ розроблено для врегулювання питань у сфері імплементації енергетичного переходу та розгортання відновлюваних джерел енергії.

Укладення Меморандуму створить основу для поглибленої співпраці між країнами у форматі енергетичного партнерства.

Документ передбачає обмін передовим досвідом енергетичного переходу (планування енергетичної системи, схеми державної підтримки тощо); запровадження інноваційних технологій у сфері відновлюваних джерел енергії; управління попитом та розвиток розподіленої генерації; прискорення розгортання та використання відновлюваного водню тощо.

Меморандумом також передбачена можливість створення спільної робочої групи, зокрема для розв’язання організаційних питань та планування подальшої співпраці.

Крім того, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і Леоноре Гевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Документ створить сприятливі умови для розвитку й налагодження двосторонньої співпраці між Україною та Австрією в екологічній сфері з урахуванням актуальних викликів сьогодення, спричинених збройними конфліктами, що мають руйнівні наслідки для довкілля, екосистем та здоров’я людей.

Меморандум стане поштовхом для привернення уваги до питань охорони навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів, що дасть змогу розширювати й зміцнювати відносини між двома країнами задля стримування й пом’якшення впливу на довкілля з урахуванням необхідності своєчасного реагування на збройні конфлікти й відновлення після них.

Це ще один крок у межах імплементації права Євросоюзу (acquis) та наближення України до членства в ЄС.