У Монреалі Андрій Єрмак зустрівся із заступницею держсекретаря США, канадським та французьким міністрами, представниками Ватикану та Швейцарії

У Монреалі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку зустрічей із представниками США, Канади, Франції, Ватикану та Швейцарії.

Зокрема, очільник Офісу Президента зустрівся із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Узрою Зеєю.

Андрій Єрмак відзначив зустрічі, які він провів 29 жовтня у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

«Ми ніколи не втомлюємося починати зі слів вдячності Президенту США, адміністрації Білого дому, Держдепартаменту, обом партіям і палатам Конгресу та, звичайно, американському народу за справді неймовірну історичну підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави розповів про важливість реалізації Плану перемоги. Окремо під час зустрічі обговорили подальшу імплементацію четвертого пункту Формули миру щодо звільнення всіх полонених і депортованих українців.

«Сьогодні ми завершуємо наші тематичні конференції. І незабаром будемо готові презентувати пропозиції, що мають стати предметом розгляду на другому Саміті миру», – зазначив Андрій Єрмак.

Він також поінформував про результати нещодавньої зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками українського громадянського суспільства, після якої військові та урядовці отримали конкретні доручення від Глави держави.

Під час зустрічі із секретарем Святого Престолу з відносин із державами та міжнародними організаціями Полом Галлагером керівник Офісу Президента подякував Папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклики до повернення полонених українців додому.

Крім того, вони обговорили посилення взаємодії та внесок Ватикану в імплементацію Формули миру, зокрема реалізацію місії кардинала Маттео Дзуппі щодо повернення викрадених українських дітей і полонених.

Міністерці закордонних справ Канади Мелані Жолі Андрій Єрмак подякував за організацію Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру, особисте лідерство в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Він також відзначив важливу підтримку з боку Канади та всього канадського народу з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема фінансову, військову та гуманітарну допомогу.

Співрозмовники узгодили позиції щодо підготовки до другого Саміту миру. Україна розраховує на допомогу Канади в залученні якомога більшої кількості держав.

Головні теми зустрічі з керівником відділу міжнародної безпеки Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Габріелем Люхінгером – співпраця в реалізації Формули миру, відбудова України та гуманітарна підтримка українців.

Андрій Єрмак подякував Швейцарії за організацію першого Саміту миру та відзначив її участь у тематичних конференціях.

Під час зустрічі з міністром із європейських справ Франції Бенжаміном Хаддадом обговорили План перемоги, реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Керівник Офісу Президента подякував за успішну організацію 17 жовтня у Парижі тематичної конференції, присвяченої пункту Формули миру щодо радіаційної та ядерної безпеки. Франція є співлідеркою відповідної робочої групи.

Андрій Єрмак також відзначив вагомі зусилля Франції разом із Канадою та іншими партнерами для повернення викрадених і депортованих РФ українських дітей додому.