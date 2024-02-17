У Мюнхені Глава держави провів зустріч із делегацією Сенату США

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США, до складу якої увійшли сенатори від Демократичної та Республіканської партій.

Глава держави висловив подяку за двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі Сполучених Штатів. Він зазначив, що Україна розраховує на подальше лідерство США в захисті свободи й підтримці демократії у Європі та всьому світі.

«Ми вдячні Президентові США, обом партіям за ваші рішення, підтримку та допомогу. Ви ухвалюєте потрібні рішення в критичні моменти. Ми дуже розраховуємо на США, на всіх американців. Ми раді, що ви з нами – на правильному боці», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість нещодавнього рішення Сенату про підтримку законопроєкту, який передбачає виділення 60 млрд дол. для допомоги Україні.

Володимир Зеленський поінформував сенаторів про першочергові оборонні потреби України, зокрема в додаткових артилерійських системах і снарядах, далекобійній зброї, засобах радіоелектронної боротьби, посиленні протиповітряної оборони.

Глава держави також розповів про кроки, які здійснила Україна задля протидії спробам Росії підірвати вільне судноплавство та безперешкодний експорт продовольства Чорним морем.

Президент подякував за ініціативи, які обмежують ресурси держави-агресора РФ для ведення війни проти України, та за кроки Сполучених Штатів зі створення законодавчого механізму конфіскації заморожених російських суверенних активів для відбудови нашої країни.