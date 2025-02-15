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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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У Мюнхені Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

15 лютого 2025 року - 20:28

У Мюнхені Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував ФРН за підтримку України й відзначив те, що ця країна – друга за обсягом наданої допомоги. Загалом її сума становить понад 43 млрд євро з початку повномасштабного російського вторгнення, що є великим внеском у порятунок життів.

Ключова тема зустрічі – координація кроків для наближення справедливого миру, спільні зусилля та європейська єдність. Важливо, щоб європейці мали єдину позицію щодо справедливого закінчення війни та сильних і надійних гарантій безпеки. Від цього залежить майбутнє не лише України, а й усієї Європи.

Президент наголосив, що для цього необхідне зміцнення позицій України на фронті, посилення протиповітряної оборони та підтримка українського виробництва далекобійних дронів і ракет.

Окремо під час зустрічі обговорили відкриття хабу єдності в Берліні найближчим часом. У присутності Володимира Зеленського та Олафа Шольца віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов і міністр Відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт підписали Спільну декларацію про наміри щодо створення українських «Центрів єдності».

У таких просторах вимушеним переселенцям, зокрема, надаватимуть підтримку в адаптації, навчанні та реалізації їхніх ініціатив, а також допомагатимуть із поверненням додому.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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