У Норвегії Олена Зеленська зустрілася з Кронпринцесою Метте-Маріт

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт і подякувала їй за підтримку українців.

«Норвегія входить до трійки країн із найбільшими обсягами військової допомоги Україні у 2025 році. Ваша гуманітарна та цивільна підтримка допомагають нам відбудовувати зруйновані російськими окупантами лікарні, школи, дитячі садочки, житлові будинки», – сказала перша леді.

Дружина Президента відзначила, що Норвегія – один із найактивніших учасників Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої входять 42 країни, Рада Європи та Європейський Союз. Норвегія підтримує ініціативи в межах Bring Kids Back UA: від розробки експертних документів щодо найкращих стандартів реабілітації до залучення висококваліфікованих експертів.

«Завдяки цій великій спільній роботі додому повернулися вже 1713 українських дітей. А далі починається наступна важлива робота, бо треба створити соціальне житло для молоді та підтримане проживання для молоді з інвалідністю, умови для прийомних родин, кемпи психологічної реабілітації для дітей і підлітків, що пережили депортацію. Над усім цим теж працюємо разом», – розповіла Олена Зеленська.

Перша леді подякувала за лікування українських воїнів у лікарні Уллевол і за приєднання норвезьких навчальних закладів до Глобальної коаліції українських студій.

Дружина Президента разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустрілася з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та подякувала за принципову позицію в підтримці України.

«Безцінний внесок Норвегії у зміцнення нашої ППО та енергетики. Вісімдесят тисяч українців знайшли в Норвегії притулок і підтримку. Окремо вдячна за особисту участь у недавній зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що відбулася но полях ГА ООН у Нью-Йорку. Вдячні Норвегії за те, що порятунок дітей і дитинства для неї – така сама принципова справа, як і для України», – сказала перша леді.