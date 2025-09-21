Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

ностанні новини

Продовження гуманітарної допомоги та важливість тиску на Росію: Президент України провів першу зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

24 вересня 2025 року - 00:03

У Нью-Йорку Президент України провів зустріч із Президентом США

23 вересня 2025 року - 23:39

У Нью-Йорку Україна та Канада організували саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

23 вересня 2025 року - 22:13

Звернення Президента до учасників саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

23 вересня 2025 року - 19:54

фФотогалерея
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

23 вересня 2025 року - 23:39

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави подякував Президенту Трампу за його особисті зусилля, спрямовані на те, щоб закінчити війну Росії проти України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні багато йшлося про повернення українських дітей, і висловив окрему вдячність першій леді США Меланії Трамп за увагу до цієї проблеми. Він наголосив, що цінує зустріч перших леді України та США, під час якої йшлося про долю українських дітей.

Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та результати контрнаступальної операції в районі Добропілля та Покровська, завдяки якій українські воїни змогли просунутися на 360 кілометрів і взяти в полон понад тисячу російських окупантів.

«Президент Трамп чітко розуміє ситуацію й добре поінформований про всі аспекти. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну», – акцентував Володимир Зеленський.

Лідери обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру. Україна розраховує, що вони дадуть швидкі результати.

Президенти зосередили увагу на реалізації програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року.
