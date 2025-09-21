У Нью-Йорку Президент України провів зустріч із Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави подякував Президенту Трампу за його особисті зусилля, спрямовані на те, щоб закінчити війну Росії проти України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні багато йшлося про повернення українських дітей, і висловив окрему вдячність першій леді США Меланії Трамп за увагу до цієї проблеми. Він наголосив, що цінує зустріч перших леді України та США, під час якої йшлося про долю українських дітей.

Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та результати контрнаступальної операції в районі Добропілля та Покровська, завдяки якій українські воїни змогли просунутися на 360 кілометрів і взяти в полон понад тисячу російських окупантів.

«Президент Трамп чітко розуміє ситуацію й добре поінформований про всі аспекти. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну», – акцентував Володимир Зеленський.

Лідери обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру. Україна розраховує, що вони дадуть швидкі результати.

Президенти зосередили увагу на реалізації програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи.