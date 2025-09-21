У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії, під час якої очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

Глава держави зазначив, що Україна рада відновити відносини із Сирією та готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.

Під час зустрічі детально обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин, зокрема проєкти у сфері сільського господарства. Також президенти торкнулися теми безпекових загроз для обох країн і важливості протидії їм.

Глави держав домовилися будувати відносини між Україною та Сирією на основі взаємної поваги, довіри та гідності.

У присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.