Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Посилення санкцій, використання заморожених активів та нові кроки у відповідь на російську ескалацію: відбулася зустріч президентів України та Франції  

25 вересня 2025 року - 02:17

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

25 вересня 2025 року - 01:31

Президент України провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом

25 вересня 2025 року - 01:11

У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії, під час якої очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

25 вересня 2025 року - 00:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Перейти до всіх галерей

У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії, під час якої очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

25 вересня 2025 року - 00:10

У Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та Сирії, під час якої очільники МЗС підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

Глава держави зазначив, що Україна рада відновити відносини із Сирією та готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.

Під час зустрічі детально обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин, зокрема проєкти у сфері сільського господарства. Також президенти торкнулися теми безпекових загроз для обох країн і важливості протидії їм.

Глави держав домовилися будувати відносини між Україною та Сирією на основі взаємної поваги, довіри та гідності.

У присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

ф

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Виступ Президента України під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 24 вересня 2025 року.
Версія для друку