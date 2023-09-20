У Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорив із Біньяміном Нетаньягу захист людей і співпрацю у цивільній обороні

У Нью-Йорку, де триває 78-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Лідери докладно обговорили низку важливих двосторонніх питань, зокрема співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життів людей.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану.

Глава Української держави запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру. У цьому контексті Володимир Зеленський розповів про підготовку Глобального саміту миру.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.