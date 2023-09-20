Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Щоб запобігти потрясінням на світовому ринку продовольства, ми можемо створити зернові хаби – виступ Володимира Зеленського на саміті Цілей сталого розвитку
Щоб запобігти потрясінням на світовому ринку продовольства, ми можемо створити зернові хаби – виступ Володимира Зеленського на саміті Цілей сталого розвитку

20 вересня 2023 року - 01:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН

20 вересня 2023 року - 01:15

У Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорив із Біньяміном Нетаньягу захист людей і співпрацю у цивільній обороні

20 вересня 2023 року - 01:04

Щоб запобігти потрясінням на світовому ринку продовольства, ми можемо створити зернові хаби – виступ Володимира Зеленського на саміті Цілей сталого розвитку

20 вересня 2023 року - 00:43

Агресор і всі його методи війни мають стримуватися так само, як відбувається стримування ядерної зброї – Президент під час виступу на Генасамблеї ООН

19 вересня 2023 року - 23:31

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України та першої леді до США
Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19

Перейти до всіх галерей

У Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорив із Біньяміном Нетаньягу захист людей і співпрацю у цивільній обороні

20 вересня 2023 року - 01:04

У Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорив із Біньяміном Нетаньягу захист людей і співпрацю у цивільній обороні

У Нью-Йорку, де триває 78-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Лідери докладно обговорили низку важливих двосторонніх питань, зокрема співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життів людей.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану.

Глава Української держави запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру. У цьому контексті Володимир Зеленський розповів про підготовку Глобального саміту миру.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.

ф

Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами, 19 вересня 2023 року.
Версія для друку