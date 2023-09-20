Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН
Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН

20 вересня 2023 року - 19:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чилі

20 вересня 2023 року - 21:03

У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із Пенні Пріцкер

20 вересня 2023 року - 20:07

Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН

20 вересня 2023 року - 19:24

У Нью-Йорку Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Албанії

20 вересня 2023 року - 18:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України та першої леді до США
Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19

Перейти до всіх галерей

У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із Пенні Пріцкер

20 вересня 2023 року - 20:07

У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із Пенні Пріцкер

﻿Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним представником Президента США з відновлення України Пенні Пріцкер.

Глава держави привітав Пенні Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.

«Дуже важливим питанням для нас є відновлення – як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими», – зазначив він. 

Сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Президент відзначив важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.

Глава держави зазначив, що американські компанії можуть долучитися до реконструкції української енергетичної системи.

ф

Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19
Президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 19 вересня 2023 року. На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою. Під час переговорів лідери підписали Спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України, 20 вересня 2023 року. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами, 19 вересня 2023 року.
Версія для друку