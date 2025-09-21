У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками провідних американських компаній

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками провідних американських компаній. Це президенти та СЕО Bank of America, Amazon, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, Fluence Energy, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, Parsons, TechMet, Velta та Westinghouse.

Частина представлених на зустрічі компаній має давню історію співпраці з Україною, постачає обладнання та технології, а також здійснює інвестиції.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку України. Президент наголосив, що російський очільник не хоче закінчувати війну, саме тому важливо бути сильними, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

«Бути сильними – це насамперед мати сильну економіку та сприятливий бізнес-клімат. Ми дуже вдячні за ваші інвестиції, за американський бізнес. Ми пишаємося тим, що маємо багато американських компаній», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що вже запрацював Інвестиційний фонд реконструкції України в межах виконання угоди про корисні копалини між Україною та США. Перші внески в обсязі 150 млн дол. зроблено. Є розуміння щодо того, які проєкти будуть. Це надійна платформа для посилення інвестиційної взаємодії.

Глава держави зазначив, що Україна має хорошу співпрацю з Міжнародним валютним фондом і впроваджує необхідні реформи на шляху до членства у Євросоюзі.

Один із головних фокусів зустрічі – підготовка до зими на тлі посилення російських атак. Володимир Зеленський наголосив, що зміцнення ППО є основним пріоритетом, і Україна отримала хороші сигнали від Президента США та його адміністрації під час зустрічі 23 вересня. Крім того, наша країна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній.

«Я думаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки», – сказав Глава держави.

За словами Президента, Україна створить експортні платформи у Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході та вже отримала відповідну пропозицію також від однієї з африканських країн.

Крім того, під час зустрічі детально обговорили всі можливості для збільшення інвестицій американських компаній в Україну. Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка візиту Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до США для більш предметних розмов із бізнесом, інституціями та компаніями.