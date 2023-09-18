У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.

Володимир Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо Української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів Формули.

«Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан Посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання», – зазначив Глава Української держави.

Сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Було відзначено необхідність відновлення функціонування «зернового коридору» в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.

«Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса також обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Глава Української держави окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.