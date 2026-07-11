У Парижі відбулася перша зустріч, присвячена реалізації Антибалістичної програми FREYJA

У Парижі відбулася презентація Антибалістичної програми FREYJA. У ній взяли участь глави держав та урядів, міністри оборони, радники з питань національної безпеки та керівники оборонних компаній. За підсумками зустрічі лідери підписали Спільну декларацію про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції.

Засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Водночас усі держави, які поділяють її принципи та цілі, теж можуть долучитися до участі.

«Хочу подякувати всім, хто тут присутній, усім відомим компаніям, усім людям, які стали частиною проєкту FREYJA», – сказав Президент Франції Емманюель Макрон.

Президент України Володимир Зеленський після закінчення зустрічі зазначив у соціальних мережах, що Європі потрібно більше захисту від балістики. Саме тому необхідно створити власну систему, де Україна готова забезпечити антибалістичну ракету.

«Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об’єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що FREYJA – це наш спільний проєкт», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що зараз у світі недостатньо антибалістичних спроможностей, і це бачать усі. США працюють над нарощенням виробництва Patriot, Європа – над розширенням виробництва SAMP/T, IRIS-T і NASAMS, але потреба в захисті перевищує наявні спроможності.

«Росія робить останню ставку на удари балістичними ракетами по містах і селах, щоб зламати наших людей і позбавити Україну можливості захищатися. Іранський режим воює так само. Співпраця Росії та Північної Кореї призвела до вдосконалення північнокорейських ракет», – додав Президент України.

На думку Глави держави, Європа може стати світовим лідером у виробництві високоякісних антибалістичних систем без політичної залежності.

«Європейці самі зможуть вирішувати, скільки систем потрібно Європі та де їх слід розміщувати. Це створило б стратегічно нову ситуацію. Кожна європейська система додаватиме свою силу та надаватиме різним частинам Європи стратегічну основу для захисту», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент підсумував, що сподівається побачити FREYJA в роботі протягом наступних 12 місяців.

Присутні на зустрічі лідери відзначили потребу в сучасних відповідях на балістичні загрози, українську експертизу та досвід і необхідність швидкої роботи в напрямку розвитку європейської антибалістики.

У презентації також взяли участь: Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, начальник Штабу оборони Великої Британії маршал авіації сер Річард Найтон, державний секретар Міноборони Німеччини Ян Штьос, радники з питань національної безпеки, міністри оборони та представники компаній Kongsberg D&A, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Fire Point, HENSOLDT, Sener, Leonardo.