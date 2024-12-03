У парку Помпеї та в музеї Вільнюса з’явилися україномовні аудіогіди

В Археологічному парку Помпеї та в Музеї церковної спадщини у Вільнюсі запрацювали україномовні аудіогіди. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, у парку Помпеї, на місці давньоримського міста, український аудіосупровід з’явився у вигляді мобільного застосунку MyPompeii.

Олена Зеленська подякувала Італії, музею та Генеральному консульству України в Неаполі за реалізацію проєкту.

«Це не тільки про комфорт для українців. Це ще й про повагу до мови країни, яка протистоїть знищенню щодня. Але диктатори – все-таки не стихійне лихо. Їм можна й треба протистояти. Що робить і показує своїм прикладом Україна», – зазначила вона.

Аудіоекскурсія українською тепер також доступна в Музеї церковної спадщини у Вільнюсі.

«Хотілося б, щоб українські відвідувачі, як і я, із захопленням дізналися історію порятунку старовинних скарбів литовського собору, які напередодні Другої світової війни були замуровані в стіні та віднайдені лише в 1980-х роках. Ще один доказ того, що національна спадщина не гине, а повертається народам, яким належить. І жодні війни не завадять збереженню культури й пам’яті», – наголосила перша леді.

Вона подякувала Литві, музею та українському посольству в країні за реалізацію проєкту.

Загалом у межах ініціативи Олени Зеленської з українізації світових культурних пам’яток функціонує 94 україномовних аудіогіди в 50 країнах.