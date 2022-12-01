У Переяславі Володимир Зеленський узяв участь у форумі «Сковорода-300» та поспілкувався зі студентами трьох університетів

Під час робочої поїздки у Київську область Президент України Володимир Зеленський узяв участь у культурно-мистецькому форумі «Сковорода 300», присвяченому річниці від дня народження відомого українського філософа, поета й педагога, що відзначатиметься в Україні третього грудня.

Спілкуючись зі студентами та викладачами Університету Григорія Сковороди в Переяславі, до яких у форматі відеозв'язку долучилися студенти й викладачі Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди та Національного університету «Києво-Могилянська академія», Глава держави зазначив, що йому завжди приємно зустрітися з освіченими й розумними людьми.

«Я з великою повагою ставлюся до викладачів. Знаю, що це складна робота, адже сам народився в сім'ї викладача. Але розумію, як непросто й студентам, бо сам був студентом», – сказав він.

Володимир Зеленський подякував студентам і викладачам за таку саму стійкість у цей непростий час, яка була у Григорія Сковороди в його викладацькій діяльності.

Глава держави висловив переконання, що всіх присутніх об'єднує як прийдешня визначна дата – 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, так і любов до України й велика повага до історії нашої держави.

Президент наголосив, що Університет Григорія Сковороди є справжнім центром життя у Переяславі. Заклад працював навіть під час складної ситуації на Київщині після початку повномасштабного вторгнення Росії та з перших днів агресії надавав допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Відповідаючи на запитання студентів, Володимир Зеленський акцентував, що для України важливо захищати й не віддавати своє, за це, зокрема, і відбувається війна з Росією.

«За що ця російсько-українська війна? За державу, за землю, за сім’ю, за життя. І за право на життя, за свободу, за право вибору. Жити, не заважаючи іншим, але й захищаючи своє життя», – зазначив він.

На переконання Глави держави, Україні не варто відповідати на пропаганду з боку Росії, бо таким чином ми її суб’єктизуємо. А після того, як РФ вторгалася на територію України, катувала та вбивала людей, вона більше не суб’єкт.

За словами Президента, складно боротися з пропагандою в Росії, але треба боротися з російською дезінформацією на території України.

«Є різні заходи, яких наша держава мала вжити із самого початку. Це було складно: був великий вплив Росії у нас – і інформаційний, і політичний, і виробничий, і історичний… Є фундаментальні речі. Не може інформаційне поле в Україні контролюватися Росією», – сказав Володимир Зеленський.

Тому, на його переконання, щоб боротися з інформаційним впливом РФ на українське суспільство, РНБО ухвалила рішення про припинення діяльності окремих телеканалів, які фінансувалися з Росії.

Крім того, на думку Президента, потрібно розвивати українські університети та науку, адже це також інформаційна боротьба. Це стосується й духовної сфери у нашій країні.

«І якщо хтось підтримує війну в Україні, він точно не проукраїнський і обрав іншу державу», – констатував він.

«Все це дуже правильні, справедливі демократичні кроки, які держава повинна робити, а суспільство – підтримувати. Я думаю, що суспільство це також розуміє», – додав Глава держави.

Також, на думку Президента, необхідно доносити правдиву інформацію до суспільств у різних країнах і пробивати інформаційну завісу пропаганди, яку створила Росія. Це допоможе об’єднувати світ навколо України.

«Окремий підхід має бути в боротьбі з пропагандою на територіях, які ми деокуповуємо», – зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи мають в Україні з’явитися нові символи замість радянських, які зараз витісняються, Президент висловив думку, що це вже відбувається природним шляхом.

«Авжеж треба допомагати цьому й давати можливість, але я не хотів би, щоб був тиск. Мені здається, що Україна міцна тому, що вона дуже вільна щодо свого волевиявлення та ставлення до життя. І тому дискусія має йти знизу… Про це треба говорити, думати з громадськістю, науковцями, які мають бути законодавчі зміни. Але найголовніше – щоб усе це було не шляхом тиску, руйнування, принижень тощо», – розповів Володимир Зеленський.

На переконання Глави держави, у цьому процесі основне – діалог і логіка.

«Сьогодні все суспільство об’єднане й дуже хоче відновлювати все те, що було забуте: і назви, і пам’ятники, і важливі історичні знання, і пам’ять про людей, які були забуті довгі часи завдяки радянській владі», – зауважив він.

Як зазначив Президент, сьогодні Україна спроможна віднайти свою справжню спадщину завдяки роботі науковців і фахівців, які мають глибокі знання з історії.

«Сьогодні хочеться найбільше забутого, але нашого, українського. Нашу ідентичність треба підтримувати», – сказав Володимир Зеленський.