У порту Одеси Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс ознайомилися з функціонуванням «зернового коридору»

Під час відвідання Одеського морського торговельного порту Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ознайомилися з функціонуванням «зернового коридору» в Чорному морі.

Лідери прибули до порту Одеси, який неодноразово зазнавав російських атак ракетами та дронами.

Як зазначив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа, з липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе та понад 170 ракети по портовій інфраструктурі Одещини.

Віцеадмірал наголосив, що Сили оборони України змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря. Крім того, завдяки діям Повітряних сил з грудня 2023 року агресор призупинив дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.

Президент України акцентував, що постійне відновлення портової інфраструктури, яка зазнає систематичних атак, є доволі непростим завданням, тому дуже важливо посилити її захист.

«Питання номер один – це, звичайно, протиповітряна оборона, яка потрібна для захисту людей і портової інфраструктури», – наголосив Володимир Зеленський.

Главі держави та Прем’єр-міністру Греції розповіли про функціонування створеного Україною у серпні 2023 року «зернового коридору» після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи 17 липня минулого року.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував, що завдяки новому коридору за сім місяців було експортовано майже 28 млн тонн зерна та інших вантажів у щонайменше 38 країн світу. Причому в грудні – лютому суттєво зріс обсяг товарів, що були відвантажені в портах Великої Одеси.

Для порівняння, за час функціонування Чорноморської зернової ініціативи до виходу з неї РФ з українських портів майже за рік було експортовано 32,8 млн тонн аграрної та іншої продукції.

«Нині ми маємо два каравани на вхід та вихід у денний час. Наприклад, сьогодні це буде 22 судна. Максимально в нас було 47 суден, а починали ми з трьох-п’яти», – зазначив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.