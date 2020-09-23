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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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У присутності Президента підписано Меморандум про посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній сферах

7 жовтня 2020 року - 20:16

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Великій Британії, міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.

Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі.

Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проектів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні.

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