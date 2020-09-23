У присутності Президента підписано Меморандум про посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній сферах

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Великій Британії, міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.

Зокрема, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі.

Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проектів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні.