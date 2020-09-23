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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Польща
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У присутності президентів України та Польщі підписано договір щодо розширення доступу до об’єктів приватизації в Україні

12 жовтня 2020 року - 15:19

У присутності президентів України та Польщі підписано договір щодо розширення доступу до об’єктів приватизації в Україні

У присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко та голова Державної компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Єжи Квєцінський підписали Договір щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації між Фондом державного майна України та польською державною нафтогазовою компанією Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Документ дасть змогу компанії PGNiG на умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об’єкти приватизації, щоб із повнотою знань про активи включитися в боротьбу за них.

Початок співпраці ФДМУ з PGNiG має дати сигнал інвесторам інших країн, що Україна відкрита до інвестицій.

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Польща

12 жовтня 2020 року - 12:54
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