У присутності президентів України та Польщі підписано договір щодо розширення доступу до об’єктів приватизації в Україні

У присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко та голова Державної компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Єжи Квєцінський підписали Договір щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти приватизації між Фондом державного майна України та польською державною нафтогазовою компанією Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Документ дасть змогу компанії PGNiG на умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об’єкти приватизації, щоб із повнотою знань про активи включитися в боротьбу за них.

Початок співпраці ФДМУ з PGNiG має дати сигнал інвесторам інших країн, що Україна відкрита до інвестицій.