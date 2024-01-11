У присутності Володимира Зеленського та Каї Каллас підписано Меморандум про співробітництво в галузі оборонної промисловості

У Таллінні у присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Естонської Республіки Каї Каллас було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Так, ідеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень. Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги українського війська у війні за свободу та незалежність. Співпраця та започаткування спільного виробництва в Україні мають створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони України.