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Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії
Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії

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У присутності Володимира Зеленського та Каї Каллас підписано Меморандум про співробітництво в галузі оборонної промисловості

11 січня 2024 року - 17:02

У присутності Володимира Зеленського та Каї Каллас підписано Меморандум про співробітництво в галузі оборонної промисловості

У Таллінні у присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Естонської Республіки Каї Каллас було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

Меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Так, ідеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень. Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги українського війська у війні за свободу та незалежність. Співпраця та започаткування спільного виробництва в Україні мають створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони України.

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Офіційний візит Глави Української держави до Естонії

11 січня 2024 року - 11:52
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