У річницю початку Курської операції Президент зустрівся з воїнами 225-го окремого штурмового полку та відзначив їх нагородами

На Сумщині Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 225-го окремого штурмового полку в пункт управління підрозділу.

Військовослужбовці цього полку були першими, хто зайшов на територію Курщини торік. Глава держави подякував захисникам, їхнім побратимам і командирам за службу та результати, які завдяки їм дала Курська операція.

«Дякую вам за те, що перенесли війну з нашої землі на їхню Курщину. Завдяки тому що ви взяли в полон більш ніж тисячу “рускіх”, ми змогли повернути більш ніж тисячу українських бійців додому. І дякую за те, що допомогли нашим бійцям на Сході країни в той момент, коли був такий сильний тиск і міг бути справді катастрофічний прорив на нашому фронті», – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх, хто віддав своє життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Герою України старшому лейтенанту Івану Козіну. Торік 6 серпня підрозділ під його командуванням прорвав передній край оборони в Курській області, знищив укріплення ворога та забезпечив просування українських сил углиб російської території. За час операції військові знищили більш ніж десять одиниць російського озброєння та військової техніки, ліквідували понад 400 російських солдатів і ще майже 850 поранили. Пізніше як командир штурмового батальйону Іван Козін успішно спланував та організував штурм Ольгівки: вивчив розвідувальні дані, слабкі місця в обороні ворога, врахував мінні загородження й особливості рельєфу. У жовтні рота під його командуванням відбила масований наступ біля Новоіванівки, здійснила прорив і захопила ключову висоту, перекривши логістику ворога.

Глава держави також відзначив шістьох воїнів орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Президент заслухав детальну доповідь командира полку Героя України Олега Ширяєва про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак та наступні кроки для звільнення української землі й виходу на державний кордон.

Володимир Зеленський поспілкувався з командирами та воїнами полку про потреби й рівень забезпечення загалом, навчання новобранців БЗВП та інструкторів. Також обговорили підготовку, мотивацію й виконання поставлених завдань підрозділом «Шквал».