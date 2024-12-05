У США Андрій Єрмак провів зустрічі з представниками команди обраного Президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу

Українська делегація на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, у межах якого керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду.

Очільник Офісу Глави держави провів зустрічі з представниками команди обраного Президента США Дональда Трампа.

Андрій Єрмак детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори українських бригад: 95-ї ОДШБр, 92-ї ОШБр, 80-ї ОДШБр, 57-ї ОМПБр та 3-ї ОШБр.

Сторони обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати.

У Білому домі очільник Офісу Глави держави зустрівся з радником із національної безпеки Президента Сполучених Штатів Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак також провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом та лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом.

Крім того, очільник Офісу Глави держави зустрівся з філантропом Вільямом Альбертом Акманом та іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.

Андрій Єрмак подякував США та всьому американському народові за рішучу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.