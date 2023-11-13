У США Андрій Єрмак зустрівся з провідними американськими експертами та лідерами думок 

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки у складі української делегації, яку очолює перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками американських експертних кіл і лідерами думок.

Зокрема, у зустрічі взяли участь: експосол США в Україні, віцепрезидент із питань Європи та Росії в Інституті миру Вільям Тейлор, директор Євразійського центру при Atlantic Council, колишній Посол США в Україні Джон Гербст, старший директор Інституту Брукінгса з питань протидії корупції, демократії та безпеки Джонатан Кац та інші провідні експерти.

Андрій Єрмак зазначив, що присутні на зустрічі експерти віддані підтримці України, бо добре розуміють прагнення українців до свободи й демократії, а також чудово усвідомлюють усі загрози, які несуть Росія та інші агресори Європі, Сполученим Штатам і всьому світовому порядку.

Він додав, що українські та американські експерти мають спільний погляд на загрозливі тенденції сьогодення.

«Автократії вже об’єднались і почали неоголошену світову війну. Росія, Іран та Північна Корея свідомо підтримали ХАМАС, щоб запалити Близький Схід. Їхня мета – хаос і послідовне послаблення демократій», – зазначив керівник Офісу Президента.

Сторони обговорили шляхи посилення роботи задля прискорення перемоги України та зміцнення демократичних сил у світі.

Під час відвертої та продуктивної розмови було відзначено, що найголовніша зброя у протидії агресії – це єдність як усередині країн, так і поміж союзників: США, ЄС, Україною.

Андрій Єрмак відзначив важливість вчасної передачі Україні озброєнь для забезпечення належної роботи систем ППО з метою захисту від терористичних ракетних ударів і для успішного продовження контрнаступу.

На зустрічі також було порушено питання щодо спрямування заморожених російських активів на потреби України.

Водночас керівник Офісу Глави держави зазначив, що об’єднанню та зміцненню демократичного світу сприятиме вступ України в НАТО, надання безпекових гарантій, а також набуття членства у Європейському Союзі, заради чого в нашій країні навіть під час війни проводяться важливі реформи.

Андрій Єрмак зауважив, що шлях до справедливого й тривалого миру для України та світу забезпечить імплементація ініційованої Володимиром Зеленським Формули миру.

До роботи над заснованим на ній планом дій долучилися вже понад 80 країн світу.

«Перемога України та знищення військового потенціалу Росії означатиме руйнування планів агресорів, зменшення впливу терористів у світі. Тому допомога Україні – це не лише порятунок української нації, це захист усіх європейців та американців, захист свободи й безпеки всіх людей на планеті», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також подякував співрозмовникам за їхню роботу з підтримки України, адже ці зусилля сприяють перемозі демократії та побудові безпечнішого світу, заснованого на повазі до принципів міжнародного права.