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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
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У Стамбулі розпочалася зустріч президентів України й Туреччини

10 квітня 2021 року - 15:52

У Стамбулі розпочалася зустріч президентів України й Туреччини

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині, розпочав зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською Глава Української держави прибув до резиденції Президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган.

Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.

Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.

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Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

10 квітня 2021 року - 16:34
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