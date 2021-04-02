У Стамбулі розпочалася зустріч президентів України й Туреччини

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині, розпочав зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською Глава Української держави прибув до резиденції Президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган.

Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.

Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.